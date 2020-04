Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nachtrag zum Brand eines Reihenmittelhauses in Varel - polizeiliche Brandermittlungen sprechen für fahrlässiges Handeln

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Wie die Polizei bereits mitteilte, kam es am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:15 Uhr am Koppenplatz zu einem Brand. Dort geriet ein Zimmer im Obergeschoß eines Reihenhauses in Brand. Beim Eintreffen der Beamten stand das zu einem Reihenhauskomplex zugehörige Zimmer im Obergeschoß bereits in Vollbrand, es waren keine Personen mehr in dem Objekt. Die schnell agierenden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Varel und Borgstede konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser verhindern so dass diese weiter bewohnt werden können. Der brandbetroffene Teil des Reihenhauses wurde, insbesondere durch die Rußbildung und das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen, so dass der 59-jährige Bewohner anderweitig unterkommen musste. Er lebt derzeit bei seiner Mutter. "Dem couragierten Einsatz der Nachbarn ist es zu verdanken, dass der 59-Jährige unverletzt gerettet werden konnte" lobt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland die schnelle Hilfe. "Dieser war offensichtlich unter Schock und saß noch auf der Treppe, als das Obergeschoß schon brannte!" Die Brandermittler konnten den Brandort bereits am Montag betreten (FOTO). Nach Würdigung der Spurenlage und der Gesamtumstände wird nach derzeitigem Sachstand fahrlässiges Handeln bzw. Unterlassen, wahrscheinlich eine Kerze, ursächlich für den Brandausbruch sein. Aufgrund der Folgeschäden durch Hitze können keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell