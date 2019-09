Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schützenstraße- Unfallflucht mit blauem Lastenrad?

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es vor dem Haus Schützenstraße 76 zu einer Unfallflucht, bei dem möglicherweise ein blaues Postzustellerfahrrad eine Rolle spielte. In der Zeit zwischen 16.55 Uhr und 17.05 Uhr wurde ein vor der dortigen Einfahrt geparkter grauer Ford Fiesta von einem unbekannten blauen Fahrzeug beschädigt. Tatverdächtig ist ein 59-jähriger Mann, der sich zu dem Zeitpunkt mit seinem Zustellfahrrad unmittelbar an dem Auto aufhielt, eine Beteiligung an dem Vorfall aber bestreitet. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell