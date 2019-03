Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Blaue Nacht 2.0 - Alkoholkontrollen im Landkreis Helmstedt

Helmstedt (ots)

Helmstedt 15./16.03.2019

Nach zahlreichen Feststellungen im vergangenen Jahr, führte die Polizei Helmstedt auch in diesem Jahr in der Nacht von Freitag auf Samstag eine groß angelegte Verkehrskontrolle unter dem Motto "Blaue Nacht" durch. Ziel der Aktion war es, Fahrzeugführer die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln standen aus dem Verkehr zu ziehen. An zwei stationären Kontrollstellen in Velpke und Helmstedt sowie diversen mobilen Kontrollen wurden in der Zeit von 21:00 Uhr bis 03:00 Uhr insgesamt zirka 100 Kraftfahrzeugführer sowie deren Fahrzeuge kontrolliert.

Der Großteil der kontrollierten Verkehrsteilnehmer zeigte Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen und gab ein positives Feedback.

Gegen 23:50 Uhr wurde ein 43-jähriger Kraftfahrzeugführer an der Kontrollstelle in Velpke einer Kontrolle unterzogen. Bereits beim Herantreten an das Fahrzeug des Mannes stellte die eingesetzte Polizeibeamtin deutlichen Alkoholgeruch fest, weshalb die Durchführung eines Alcotest unumgänglich war. Hierbei wurde ein Wert von 1,66 Promille ermittelt. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten und eine gerichtsverwertbare Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Mehr Glück hingegen, hatte ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus der Samtgemeinde Velpke. Auch bei ihm war an der Kontrollstelle in der Velpke Alkoholgeruch festgestellt worden, woraufhin ein Alcotest durchgeführt wurde. Als hierbei ein Atemalkoholwert von 0,49 Promille festgestellt worden ist, verzichtete der junge Mann nach Anraten der eingesetzten Beamten freiwillig auf die Weiterfahrt und nahm stattdessen ein Taxi in Anspruch.

Ohne Alkohol, dafür aber mit Cannabis im Blut war hingegen ein 19-jähriger Kraftfahrzeugführer, ebenfalls aus der Samtgemeinde Velpke, unterwegs. Schnell wurde die speziell geschulte Beamtin auf mehrere Auffälligkeiten aufmerksam und konfrontierte den jungen Mann mit ihren Feststellungen. Dieser räumte ein erst vor Kurzem einen sog. Joint geraucht zu haben. Bei der anschließenden Durchsuchung des Pkw des Mannes konnten weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden. Weil sich der 19-Jährige noch in der Probezeit befindet, wird ihm die Fahrerlaubnis mit hoher Wahrscheinlichkeit entzogen werden und zudem ein empfindliches Bußgeld anfallen.

Darüber hinaus war auffällig, dass sehr viele Kraftfahrzeugführer am Straßenverkehr teilnahmen, obwohl sie eine Atemalkoholkonzentration zwischen 0,3 und 0,49 Promille aufwiesen. Diese Werte liegen zwar grundsätzlich unter dem Grenzwert für eine Ordnungswidrigkeit, können aber im Zusammenhang mit Auffälligkeiten oder einem Unfall zum Entzug der Fahrerlaubnis führen.

Die Ergebnisse der "blauen Nacht" dienen aus Sicht der Polizei zum Anlass weiterer Kontrollen.

