Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Exhibitionist belästigt 69-Jährige - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Teichbreite, Ilmenaustraße 12.03.2019, 14.00 Uhr

Zu einer sexuellen Belästigung kam es am Dienstagnachmittag im Bereich des Neuen Teich in der Teichbreite. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war eine 69 Jahre alte Wolfsburgerin auf dem Fußweg um den Neuen Teich unterwegs. Gegen 14.00 Uhr, in Höhe eines dortigen Kinderspielplatzes an der Ilmenaustraße näherte sich ihr plötzlich aus einem Gebüsch heraus eine männliche Person. Die Person war mit einer weißen Jacke bekleidet, machte durch laute Rufe auf sich aufmerksam und manipulierte an ihrem Geschlechtsteil herum. Die 69-Jährige entfernte sich daraufhin, konnte allerdings noch beobachten, dass der Exhibitionist in Richtung Allerstraße davonging. Das Opfer sprach bei dem Täter von einem eher jungen Mann, etwa zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er war von eher zarter, dünner Statur und hatte dunkle Haare.

Die Polizei hofft darauf, dass anderen Spaziergängern oder Radfahrern der Mann aufgefallen ist. Zeugenhinweise zu dem Exhibitionisten bitte an die Polizeiwache in der Heßlingerstraße, Rufnummer 05361/4646-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell