Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten auf der Vinnumer Straße - PKW bleibt nach Kollision auf dem Dach liegen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Selm (ots)

Am Freitag ( 16.05.2020 ) kam es gegen 14.00 Uhr auf der Vinnumer Straße in Selm zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Ein 38 jähriger Dortmunder befuhr mit einem Hyundai Tucson die Vinnumer Straße von Waltrop bzw. Datteln in Richtung Vinnum. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet er etwa 150 Meter nach der Lippebrücke in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes E-Klasse Cabriolet einer 55 jährigen Frau aus Lüdinghausen. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Hyundai auf dem Dach zum Liegen kam. Die 55 Jährige wurde durch den Rettungsdienst zunächst im Wrack ihres Fahrzeuges erstversorgt. Dann wurde sie mit Hilfe der Feuerwehr daraus befreit und mit dem Rettungshubschrauber Christoph 8 in ein auswärtiges Krankenhaus geflogen. Der Hyundai-Fahrer hatte sein Fahrzeug zwar noch selbst verlassen können, musste aber mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt auf etwa 30000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Vinnumer Straße zwischen der Markfelder Straße auf Dattelner Seite und der Waltroper Straße auf Vinnumer Seite bis gegen 16:40 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

