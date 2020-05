Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Bei Unfall mit Elektromobil schwer verletzt

Isselburg (ots)

Bei der Probefahrt ist eine 71-Jährige am Donnerstag in Isselburg mit einem Elektro-Dreirad verunglückt. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Das Geschehen hatte sich gegen 15.45 Uhr auf der Ochsenstraße abgespielt. Aus ungeklärter Ursache war die Bocholterin mit dem Fahrzeug gegen einen Zaun geprallt. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro.

