Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Unfall mit "frisiertem" Roller

Isselburg (ots)

Was sich nach einem Unfall in Isselburg am Donnerstag herausstellte, zog eine Strafanzeige nach sich: Ein 17-Jähriger hatte gegen 17.40 Uhr die Anholter Straße mit einem Motorroller befahren, als ein Pkw vor ihm verkehrsbedingt bremste. Der Jugendliche bemerkte das zu spät, stürzte beim Ausweichen und Bremsen und prallte gegen das Auto. Polizeibeamte stellten fest, dass dem Reeser die erforderliche Fahrerlaubnis fehlte - er hatte eingestanden, sein Zweirad derart technisch manipuliert zu haben, dass es dieses auf eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h bringe. Dafür reichte seine Mofaprüfbescheinigung allerdings nicht aus.

Kreispolizeibehörde Borken

