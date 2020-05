Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Hemden - Motorrad prallt mit Reh zusammen

Bocholt (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Motorradfahrerin am Donnerstag in Bocholt-Hemden bei einem Unfall erlitten. Die 61-Jährige war gegen 16.25 Uhr auf der Hemdener Ringstraße aus Richtung Hemden kommend unterwegs. Ein Reh sprang plötzlich auf die Fahrbahn, die Hamminkelnerin konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit dem Tier zusammen. Die Fahrerin stürzte und rutschte mit ihrem Motorrad noch ein Stück auf der Fahrbahn weiter. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Das Reh verendete. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell