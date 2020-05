Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Vandalismus auf Friedhof

Legden (ots)

In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter ihr Unwesen auf dem Friedhof in Legden getrieben: An mehreren Grabstätten rissen sie die Leuchten aus der Verankerung, zerbrachen Grabschmuck und entfernten Kerzen von den Gräbern. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.500 Euro. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell