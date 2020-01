Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Dedinghausen - Wohnung durchsucht

Lippstadt (ots)

Nach ihrer Rückkehr stellten Bewohner eines Hauses in der Ehringhauser Straße am Sonntag, gegen 15.15 Uhr fest, dass jemand versucht hatte ihre Terrassentür aufzubrechen und ein Fenster offen stand. Ein Einbrecher hatte zuvor das Fenster so beschädigte, dass er in das Haus gelangen konnte. Im Inneren waren die Schränke geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen wurde zumindest Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

