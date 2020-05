Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrüche in Imbissstände

Gronau (ots)

Gleich zweimal kam es in Gronau zu Einbrüchen in Imbissstände: Unbekannte Täter haben in Gronau gewaltsam die Tür zu einem Verkaufsstand an der Gildehauser Straße aufgehebelt und mehrere Getränkeflaschen entwendet. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag, 15.00 Uhr, und Mittwoch, 10.00 Uhr. Im gleichen Zeitraum dürfte sich auch der zweite Vorfall an der Ochtruper Straße abgespielt haben. Dort machten sich die Täter zudem an einen Container zu schaffen - die Einbrecher scheiterten. Ob die Täter in den beiden Fällen etwas entwendet haben, ist nicht bekannt. Ein Tatzusammenhang wird nicht ausgeschlossen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gronau entgegen: Tel. (02562) 9260.

