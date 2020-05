Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorroller technisch verändert

Führerschein fehlt

Bocholt (ots)

Erkennbar zu schnell war am Mittwochnachmittag der eines Motorrollers in Bocholt unterwegs. Polizeibeamte stoppten ihn gegen 17.15 Uhr an der Dinxperloer Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Zweirad technisch verändert worden war. Über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte der 62-Jährige nicht. Die Fahrt nahm somit ein unfreiwilliges Ende. Der Fahrer muss sich mit den Konsequenzen aus einem Strafverfahren auseinandersetzen.

