Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Kradfahrer bei Verkehrsunfall auf der Penningrode leichtverletzt

Werne (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 19.05.2020, gegen 13.40 Uhr. Ein 22-jähriger Dortmunder Motorradfahrer befuhr die Penningrode in Fahrtrichtung B54 in Werne. In Höhe der Hausnummer 30 bremste er sein Krad verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab. Eine in gleiche Richtung fahrende 18-jährige Wernerin bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den Motorradfahrer mit ihrem PKW auf. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich leicht an der Hüfte. Die Anforderung eines Rettungswagens war nicht erforderlich. Am Pkw und Krad entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Bernd Pentrop

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell