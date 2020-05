Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Tabakautomat aufgeflext: Polizei sucht Zeugen

Fröndenberg (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am Samstag (23.05.2020) gegen 03.00 Uhr einen Tabakautomaten auf der Ardeyer Straße in Fröndenberg aufgeflext, der neben einem Friseursalon steht. Als sie ein Zeuge dabei beobachtete, ergriffen die Täter samt Beute die Flucht. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ergebnislos. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Täterbeschreibungen liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

