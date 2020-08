Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz)Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet (25.08.2020)

Konstanz (ots)

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden von rund 1.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag, gegen 15.30 Uhr, in der Emmishofer Straße ereignet hat. Ein 46-jähriger Motorrad-Fahrer war vom Zoll kommend in Richtung Döbeleplatz auf der vorfahrtsberichtigten Straße unterwegs, als der Fahrer eines schwarzen Wagens von der Emmishofer Straße kommend dem 46-Jährigen die Vorfahrt nahm. Daraufhin musste der Motorradfahrer abrupt bremsen und stürzte. Der Unbekannte umfuhr den auf der Straße liegenden Motorradfahrer und setzte seine Fahrt in Richtung Schweizer Grenze fort, ohne sich um den verletzten Mann und den Fremdschaden zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell