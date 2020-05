Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: _Kradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Kempen: (ots)

Ein 31-jähriger Kradfahrer aus Kempen ist am Dienstag um 18:50 Uhr bei einem Alleinunfall auf dem Burgring sehr schwer verletzt worden. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei fuhr der Kempener mit seinem Krad auf dem Burgring in Richtung Kerkener Straße. In der Linkskurve vor der Einmündung der Von-Loe-Straße kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet gegen den Bordstein. Der Kradfahrer schleuderte gegen eine Hauswand. Der Kempener musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Zeugen des Unfalls, die bisher bei der Polizei nicht bekannt sind, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden./ah (449)

