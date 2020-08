Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Berichtigung zur Pressemeldung "Autorennen in der Rielasinger Straße am Sonntag - Zeugenaufruf" (26.08.2020)

Singen (ots)

Entgegen unserer heutigen Pressemitteilung wird der Fahrer oder Fahrerin eines roten Kleinwagens und nicht eines roten Kastenwagens gesucht.

Meldung:

Die Verkehrspolizei ermittelt im Fall eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens in der Rielasinger Straße und bittet um weitere Zeugenhinweise. Am Sonntag gegen 12.45 Uhr beobachtete ein Augenzeuge zwei hochmotorisierte Fahrzeuge an der AGIP-Tankstelle, die nebeneinander in der Ausfahrt standen und die Motoren lautstark aufheulen ließen. Bei den Autos handelte es sich um einen weißen Audi S Q5 und einen schwarzen Mercedes-Benz E 350 CDI, beide mit KN-Kennzeichen. Die Fahrzeuge bogen mit Vollgas und nebeneinander fahrend in die Rielasinger Straße in Richtung Singener Innenstadt ein und beschleunigten stark. Der Fahrer des Audi Q5 benutzte die Gegenfahrbahn, um den Mercedes zu überholen. Da ihm dies nicht gelang, reihte er sich wieder hinter dem schwarzen Mercedes ein, der an einem Fußgängerüberweg in Höhe Feldstraße hinter einem roten Kleinwagen wartete, dessen Fahrer gerade eine Fußgängerin passieren ließ. Der Fahrer des Mercedes gab laut Augenzeugen plötzlich Vollgas und überholte den roten Pkw, der immer noch verkehrsbedingt wartete, um die Frau über den Fußgängerüberweg zu lassen. Hierbei fuhr der schwarze Mercedes laut Zeugenaussagen knapp hinter der sich noch auf dem Fußgängerweg befindenden Frau vorbei. Die Kennzeichen konnten von den Zeugen notiert und der Polizei übermittelt werden. Um den Fall klären zu können, werden die unbekannte Frau auf dem Fußgängerüberweg, der Fahrer des roten Kastenwagens, der am Zebrastreifen stand, und weitere Zeugen gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter Tel. 07733 9960-0, zu melden.

