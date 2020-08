Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald - Triberg, B 33) Auffahrunfall fordert 9.000 Euro Schaden (26.08.2020)

St. Georgen im Schwarzwald - Triberg, B 33 (ots)

Rund 9.000 Euro Sachschaden hat ein Auffahrunfall gefordert, der am frühen Mittwochabend, kurz vor 18 Uhr, zwischen St. Georgen und Triberg auf der Bundesstraße 33 passiert ist. Eine 47-jährige Frau war mit einem Opel Astra - von St. Georgen kommend - auf der B 33 in Richtung Triberg unterwegs und wollte etwa 200 Meter vor der "Sommerau" nach rechts auf den Märtishofweg abbiegen. Hierzu setzte die Frau den Fahrtrichtungsanzeiger und reduzierte entsprechend die Geschwindigkeit. Ein nachfolgender 29-jähriger Fahrer eines VW T-Roc erkannte die Situation aufgrund einer Blendung durch die tiefstehende Abendsonne zu spät und prallte in das Heck des abbremsenden Opels. Personen wurden bei dem Unfall nach bisheriger Kenntnis nicht verletzt. Dennoch fuhr ein Rettungswagen vorsorglich zur Unfallstelle und kümmerte sich um die beteiligten Personen.

