Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weigheim) Mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine im alkoholisierten Zustand Unfall verursacht (26.08.2020)

VS-Weigheim (ots)

Am späten Mittwochabend hat ein 49-jähriger Mann mit einem landwirtschaftlichen Nutzfahrzeug in der Mühlhauser Straße einen Unfall verursacht und ist dabei nicht unerheblich verletzt worden. Kurz vor 23 Uhr fuhr der Mann aufgrund seines alkoholisierten Zustandes an der Ecke Mühlhauser Straße und Deißlinger Straße mit einem sogenannten "Gator" der Marke John Deer gegen einen Baum. Da der 49-Jährige nicht ordnungsgemäß angeschnallt war, prallte er gegen die Windschutzscheibe des landwirtschaftlichen Nutzfahrzeuges und zog sich hierbei unter anderem auch Schnittverletzungen im Gesicht zu. Der Mann wurde von den eintreffenden Rettungskräften zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des 49-Jährigen beschlagnahmt. Auf diesen kommt nun ein Strafverfahren wegen der Fahrt unter Alkoholeinwirkung zu. Der Abtransport des mit mehreren tausend Euro beschädigten Nutzfahrzeuges erfolg am Donnerstagvormittag.

