Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Trickbetrüger ergaunern hohen Bargeldbetrag (26.08.2020)

Konstanz-Petershausen (ots)

Mit der sogenannten Enkeltrickmasche haben unbekannte Betrügerinnen am Mittwoch eine 77-jährige Seniorin aus Petershausen um ihre Ersparnisse gebracht. Die hilfsbedürftige Frau übergab in gutem Glauben an ihre Enkelin mehrere Tausend Euro einer unbekannten Vermittlerin. Am Telefon wurde ihr ein Verkehrsunfall der Enkelin vorgegaukelt. Dass sie ihren Führerschein offenbar nicht verliert, benötigte sie von der 77-Jährigen dringend Bargeld. Die Seniorin durchschaute den Trick nicht und übergab das Geld an eine Unbekannte, welche angeblich die Sekretärin eines Notars war. Kurze Zeit später stellte sich jedoch heraus, dass die Seniorin einem Betrug aufgesessen war. Die Ermittler der Kriminalpolizei erhoffen sich weitere Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen aus der Bevölkerung zu bekommen. Die Geschädigte beschreibt die Abholerin wie folgt: 30-40 Jahre alt, ungefähr 1,60 Meter groß, kräftige Statur, dunkle Haare, graue Stofftasche für das Geld. Personen, die am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in der Petershauser Straße die Geldübergabe beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Betrugsmasche des falschen Familienangehörigen, bekannt unter dem Begriff "Enkeltrick", hin. Informationen hierzu und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick. Insbesondere wird gebeten, ältere Menschen über die Betrugsmaschen zu informieren und entsprechend zu sensibilisieren.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell