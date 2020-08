Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsstörungen bei Rettungseinsatz

Gelsenkirchen (ots)

Zu Verkehrsstörungen auf der Hölscherstraße in Buer kam es während eines Polizei- und Feuerwehreinsatzes am gestrigen Dienstagnachmittag, 11. August 2020. Gegen 15.40 Uhr verlor ein 79-jähriger Gelsenkirchener dort aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto, rollte gegen einen verkehrsbedingt wartenden Pkw und anschließend gegen einen Baum. Für die Dauer des Rettungseinsatzes war die Hölscherstraße komplett gesperrt, Polizisten leiteten den Verkehr ab. Der Senior verstarb später in einem Krankenhaus.

