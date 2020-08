Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alle Insassen samt Baby bei Verkehrskontrolle ungesichert

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle an der Adenauerallee hat die Polizei Gelsenkirchen am Dienstag, 11. August 2020, ein Auto gestoppt, in dem sowohl der Fahrer als auch die drei Kinder nicht angeschnallt waren. Ohne jegliche Sicherung lag ein Baby in einer Babyschale auf der Rückbank. Diese war komplett unbefestigt und nicht, wie empfohlen, entgegen der Fahrtrichtung positioniert. Verwundert waren die Beamten dann über die Aussage des Vaters, er habe das Kleinkind ursprünglich wie vorgeschrieben gesichert. Das Baby habe sich jedoch selbstständig abgeschnallt und die Babyschale gedreht. Seine Argumentation verhinderte jedoch keine Ordnungswidrigkeitenanzeige, die die Beamten vor Ort fertigten. Hinzu kam außerdem, dass der Mann seinen Führerschein nicht mitführte.

