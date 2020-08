Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nach Auffahrunfall war Blutprobe fällig

Gelsenkirchen (ots)

Eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste ein 33-jähriger Citroen-Fahrer nach einem Auffahrunfall am Montagmittag, 10. August, auf der Straße An der Rennbahn. Der Mann aus Herne fuhr dort gegen 12.40 Uhr auf den Mercedes einer 64-Jährigen auf. Die Gelsenkirchenerin wartete vor einer roten Ampel. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des 33-Jährigen. Er führte einen positiven Alkoholtest durch und musste die Beamten zur Wache begleiten. Sein Citroen wurde abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 7500 Euro.

