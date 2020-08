Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Leichtverletzte und etwa 13000 Euro Gesamtschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montag, 10. August, auf der Hiberniastraße in Höhe des Busbahnhofs. Gegen 17.25 Uhr war dort ein 46-jähriger Busfahrer mit einem Linienbus in Richtung Rotthauser Straße unterwegs. Er nutzte den rechten Fahrstreifen. Gleichzeitig befand sich ein 41-jähriger VW-Fahrer auf der linken Fahrstreifen der Hiberniastraße in gleicher Fahrtrichtung. Als der Autofahrer aus Gelsenkirchen vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, kam es zur Kollision mit dem Bus. Der 41-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Busfahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und will selbstständig einen Arzt aufsuchen.

