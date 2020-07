Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand einer Mülltonne und eines Holzunterstandes in Hatten

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 20. Juli 2020, geriet aus bislang unbekannter Ursache, gegen 01:20 Uhr, eine Mülltonne und der Holzunterstand der Mülltonne in Vollbrand. Durch die Flammen wurden zudem zwei Türen im Erdgeschoss und zwei Fenster im Obergeschoss des Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Ladestraße in Hatten beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Sandkrug löschte das Feuer, sodass ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert wurde. Der entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell