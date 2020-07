Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 19.07.20

Delmenhorst (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 19.07.2020, fiel gegen 02.50 Uhr, einer zivilen Funkstreifenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn ein Bremer Pkw auf der Bundesstraße 75 zwischen Bremen-Huchting und dem Autobahndreieck Delmenhorst auf, der in Schlangenlinie fuhr. Die Fahrweise wurde durch die eingebaute Videoüberwachungsanlage in diesem Zivilfahrzeug dokumentiert. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges im Stadtbereich Delmenhorst konnte in der Atemluft der 24 Jahre alten Fahrzeugführerin, die in Bremen wohnhaft ist, Alkoholgeruch festgestellt, werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,83 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg, wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde ihr die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt.

