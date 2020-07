Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

26954 Nordenham, Walther-Rathenau-Straße 25 Freitag, 17.07.2020, 13.10 Uhr

Am Freitag, den 17.07.2020, gegen 13.10 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte Unfallbeteiligte mit ihrem Pkw die Hafenstraße. Von dort aus bog sie nach links auf die Walther-Rathenau-Straße ein. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden 63-jährigen Radfahrer aus Nordenham. Dieser konnte einen Zusammenstoß nur mit einem Sprung von seinem Fahrrad verhindern, wobei er sich jedoch verletzte. Die Pkw-Führerin entfernte sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Eventuelle Zeugen des Verkehrsunfalles oder die beteiligte Pkw-Führerin werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Kleinkraftrades

26954 Nordenham, Sielstraße 29 Freitag, 17.07.2020, 07.15 - 07.50 Uhr

Am Freitag, den 17.07.2020 wurde in der Zeit von 07.15 Uhr bis 07.50 Uhr ein Kleinkraftrad in der Sielstraße von der Auffahrt des Geschädigten entwendet. Der oder die Täter nutzten dabei die Abwesenheit des Geschädigten sowie die Gelegenheit, dass der Zündschlüssel im Zündschloss steckte, aus. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

PK Nordenham



Tel.: 04731/99810

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell