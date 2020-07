Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in einem Wetterunterstand beim "Pestruper Gräberfeld" in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, den 19. Juli 2020, brannte es in einem Holzunterstand im Naturschutzgebiet "Pestruper Gräberfeld und Rosengarten" in der Pestruper Straße in Wildeshausen.

Gegen 19:30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen aufgrund eines Feuers im Holzunterstand durch den Brandentdecker alarmiert. Noch bevor die Kräfte der Feuerwehr eintrafen, konnte der 27-jährige Brandentdecker das Feuer löschen und verhindern, dass es auf den Holzunterstand und den angrenzenden Wald übergreift. Es entstand kein Sachschaden.

Die Kräfte der Feuerwehr stellten anschließend fest, dass in dem Holzunterstand Gras angezündet wurde. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern jedoch noch an.

