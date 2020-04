Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 17.04.2020: Offenbar gezielt 24 - Jährigen mit Auto verletzt+++Modegeschäft besprüht+++ LKW auf Messeplatz beschädigt

Gießen (ots)

Langgöns: Mit Fahrzeug einen 24 - Jährigen verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 24 - Jähriger am Donnerstagnachmittag in der Steinbruchstraße in Oberkleen. Der 24 - Jährige wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Bei den ersten Ermittlungen stellte es sich heraus, dass der 24 - Jährige gegen 14.00 Uhr in der Steinbruchstraße entlanglief, als er von dem PKW eines Gleichaltrigen angefahren wurde. Motiv der vermutlich vorsätzlichen Tat könnte eine private Streitigkeit gewesen sein. Der Autofahrer wurde anschließend festgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Gegen den Mann, der eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen musste, wurde unter anderem ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Er wurde nach den polizeilichen Ma0ßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Modegeschäft besprüht

Politische Parolen hinterließen Unbekannte offenbar in der Nacht zum Freitag an der Fassade eines Modegeschäftes in der Gießener Bahnhofstraße. Die Unbekannten, die mit roter und blauer Farbe die Schmiererei hinterließen, verursachten damit einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Verkehrsunfälle:

Gießen: LKW auf Messeplatz beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen auf dem Messeparkplatz Ringallee abgestellten LKW. Der LKW war von Dienstag (14.April) 10.00 Uhr bis Donnerstag (16.April) 20.30 Uhr am Rand des Parkplatzes abgestellt. Vermutlich beim Rückwärtsfahren beschädigte der Unbekannte den LKW an der Fahrerseite. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Zusammenstoß beim Ausparken

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag (16.April) gegen 13.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Sudetenlandstraße. Eine 43-jährige Frau parkte ihren Audi rückwärts aus einer Parklücke aus, ohne auf den Durchgangsverkehr zu achten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Durchfahrtstraße fahrenden 58-jährigen Mann. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfall wegen Fahrbahnverengung

Am Donnerstag (16.April) gegen 18.55 Uhr kam es im Schiffenberger Weg zu einem Unfall. Ein 60-jähriger Mann in einem Audi befuhr den linken Fahrstreifen in Richtung Stadtmitte und ein 39-jähriger Mann mit einem Mercedes den rechten Fahrstreifen. Aufgrund einer Fahrbahnverengung kurz vor der Straße "Sternmark" kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Aussagen zum Unfallgeschehen machten, bittet die Polizei um Zeugenaussagen zum Unfallgeschehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

