Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkoholisierte Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine mutmaßlich alkoholisierte Ford-Fahrerin bei einem Alleinunfall am Montagmorgen, 10. August, auf der Hattinger Straße zu. Sie musste Blutproben und ihren Führerschein abgeben. Die 56-jährige Gelsenkirchenerin kam gegen 9 Uhr ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Dort ließ sie ihr Auto dann stehen und entfernte sich fußläufig. Als sich die zwischenzeitlich alarmierten Polizisten an der Unfallstelle befanden, kehrte die Unfallfahrerin zurück. Sie führte einen positiven Alkoholtest durch und musste anschließend die Beamten zur Wache begleiten. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 2500 Euro.

