Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Strafanzeigen nach zwei Unfallfluchten von alkoholisierten Fahrern

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem sie alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursachten, sind zwei Autofahrer am Samstag, 8. August, und Sonntag, 9. August 2020, jeweils von den Unfallstellen geflüchtet. So fuhr ein 55-Jähriger aus Tschechien am Samstagabend um 20.25 Uhr mit seinem Skoda rückwärts gegen ein Straßenschild in der Spichernstraße. Anschließend parkte er sein Fahrzeug, kehrte zu Fuß zum Unfallort im Stadtteil Ückendorf zurück und versuchte das Schild wieder zu richten. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei alarmierte. Die Beamten trafen den Mann an selbiger Straße in einem Wohnhaus an. Da der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland keine Sicherheitsleistung zahlen konnte und ein freiwilliger Atemalkoholtest positiv ausgefallen war, nahmen sie ihn mit zur Wache, wo ihm ein Arzt zwei Blutproben entnahm. Die Polizisten stellten den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des 55-Jährigen sicher und untersagten ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge, ehe der Mann die Wache verlassen konnte.

Zu einem zweiten Verkehrsunfall mit Flucht wurden Polizisten am Sonntag um 22.25 Uhr gerufen. An der Ecke Junkerweg und Wickingstraße touchierte ein 32 Jahre alter Mercedesfahrer beim Linksabbiegen einen ebenfalls linksabbiegenden Ford auf der Fahrspur daneben und flüchtete anschließend. Der ebenfalls 32 Jahre alte Fahrer des Ford verfolgte den Mercedes und verständigte die Polizei, die den Gelsenkirchener schließlich an der Florastraße einholten. Die Anhaltesignale ignorierte der Mann zunächst und stoppte sein Fahrzeug, in dem zwei Kleinkinder auf der Rückbank saßen, kurz darauf an der Skagerrakstraße. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv, weshalb dem Mann auf der Wache eine Blutprobe abgenommen wurde. Auch hier stellten die Einsatzkräfte den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Die Kinder wurden der Mutter übergeben. In beiden Fällen leitete die Polizei Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell