Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Erle leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Cranger Straße/ Schulstraße in Erle am vergangenen Samstag, 8. August 2020, ist eine 51 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Um 13.41 Uhr wollte die Fußgängerin in Höhe der Ampel die Schulstraße in Richtung Buer überqueren. Auf der Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 71 Jahre alten Gelsenkircheners, der die Frau beim Abbiegevorgang von der Cranger Straße in die Schulstraße erfasste. Die Gelsenkirchenerin wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

