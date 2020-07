Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gesucht

In der Zeit von Donnerstag, 23. Juli gegen 20 Uhr, und Freitag, 24. Juli gegen 04 Uhr, ereignete sich ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen. In der Klutertstraße in Hagen-Haspe legten Unbekannte einen etwa etwa 60 x 70 cm großen Stein auf die Fahrbahn. Hinweise werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen. (ra)

