Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Tankstelle

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in der Lauterstraße in eine Tankstelle eingebrochen. Die Diebe brachen die Eingangstür auf. In dem Verkaufsraum machten sie sich an Zigaretten zu schaffen. Die Einbrecher legten mehrere Stangen zum Abtransport bereit. Die Polizei vermutet, dass die Diebe gestört wurden und ohne Beute flüchteten. Die Beamten bitten um Hinweise. Wem sind am Wochenende Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |erf

