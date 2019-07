Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gelegenheit macht Diebe - Polizei sucht Zeugen;Auto brennt aus - Junger Fahrer kommt mit Schrecken davon;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gelegenheit macht Diebe - Polizei sucht Zeugen

Biedenkopf: Am späten Dienstagabend, 30. Juli nutzte ein Unbekannter in einem Imbiss in der Hospitalstraße die "Gunst" der Stunde". Während der kurzen Abwesenheit des Angestellten griff der Dieb gegen 22.40 Uhr in die Ladenkasse und erbeutete Bargeld. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Auto brennt aus - Junger Fahrer kommt mit Schrecken davon

Wetter/ B 252 - K 123: Glück im Unglück hatte ein junger Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch, 31. Juli bei einem Unfall an der Einmündung der B 252 zur Kreisstraße 123. Sein Wagen brannte komplett aus.

Der 19-Jährige war kurz vor 1 Uhr mit seinem Renault Clio zunächst auf der B 252 von Todenhausen in Richtung Marburg unterwegs und bog dann kurz vor Wetter nach rechts auf die Kreisstraße ab. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam er auf die Gegenfahrbahn und in der Folge auch ins Schleudern. Er überquerte den halbseitig beschrankten Bahnübergang und krachte anschließend gegen ein Andreaskreuz und eine Ampel der Bahnanlage. Nach der Kollision ging der Wagen in Flammen auf. Die Feuerwehr Wetter löschte den Brand ab. Der junge Mann konnte sich glücklicherweise selbständig aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Jürgen Schlick

