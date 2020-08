Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Besetzung Großkraftwerk beendet; fünf Blockierer vorläufig festgenommen; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Die Besetzung eines Kraftwerkblocks des Großkraftwerks Mannheim wurde noch am Samstagvormittag, kurz nach 10 Uhr, beendet. Das "Höheninterventionsteam" des Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg war im Einsatz und nahm die fünf Blockierer, drei Frauen und zwei Männer, vorläufig fest. Die durch die Besetzung blockierte Kohleförderanlage ging gegen 10.45 Uhr wieder in Betrieb. Die Ermittlungen dauern an.

