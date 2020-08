Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Brand einer Arbeitsmaschine ging glimpflich aus

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Am Donnerstagabend geriet gegen 23:40 Uhr eine Arbeitsmaschine in der Werkstatthalle einer Landmaschinenfirma in der Tullastraße in Brand. Dank des schnellen Einsatzes der Berufsfeuerwehr Heidelberg griff der Brand weder auf die Halle, noch auf andere Gegenstände über. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Motorbereich aus. An der Maschine entstand ein Schaden von ca. 18.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

