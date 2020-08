Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunkener belästigt Fahrgäste im Bahnhof und leistet bei Festnahme Widerstand

Ein Polizist leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr belästigte ein betrunkener Mann im Heidelberger Hauptbahnhof mehrere Fahrgäste. Nachdem eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dem 38-jährigen Mann einen Platzverweis erteilt hatte, hielt sich dieser jedoch nicht daran und wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete der Betrunkene Widerstand und biss einem Beamten ins Bein. Auf der Dienststelle zeigte ein Alkoholtest, dass der Mann fast 2 Promille hatte. Seinen Rausch musste er in der Gewahrsamszelle ausschlafen. In erwartet nun eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der gebissene Polizeibeamte wurde durch den Vorfall leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortführen.

