Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Umweltaktivisten besetzen Kraftwerksblock - Pressemeldung Nr. 1

Mannheim-Neckarau (ots)

Seit dem frühen Samstagmorgen besetzen mehrere Umweltaktivisten einen Kraftwerksblock in Großkraftwerk Mannheim. Die Aktivisten drangen kurz vor 5 Uhr auf das Betriebsgelände ein und begaben sich auf das Dach einer Kohleförderanlage in mehreren Metern Höhe und verharren seither dort. Die Polizei zieht derzeit Einsatzkräfte am Ereignisort zusammen.

