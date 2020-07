POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

"Drogenfahrt" Sonntagnacht, d. 26.07.2020, 02.15 Uhr, kontrollierte die Funkstreife in Clausthal einen Pkw. Bei dem 28-jährigen Fahrer bemerkten die Polizeibeamten den auffälligen Geruch von Cannabis. Außerdem zeigte der Fahrer körperliche Auffälligkeiten, die vermuten ließen, dass er unter Betäubungsmitteleinfluß stand. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks wurde ein Glas mit Restanhaftungen von Cannabis aufgefunden. Beim PK Oberharz erfolgt die Blutprobenentnahme, die Weiterfahrt wurde untersagt und Ermittlungsverfahren werden eingeleitet.

Motorradunfall Am Sonntag, d. 26.07.2020, gg. 19.00 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Motorradfahrer die Bundesstraße 241 von Osterode in Richtung Clausthal. In Höhe der Bushaltestellen Zufahrt Flambacher Mühle kam er aus unbekannten Gründen ins Schlingern, überfuhr eine Bordsteinkante an der Bushaltestelle und den Grünstreifen. Auf dem parallel verlaufenden Radweg stürzte er mit der Krad. Der Fahrer verletzte sich schwer und kam mit dem Rettungwagen in ein Krankenhaus. Das stark besschädigte Krad wurde von einem Abschlepper geborgen. /Krz.

