POL-GS: Polizeistation Vienenburg:

Versuchter Einbruch in Cafe in Vienenburg:

Bislang unbekannte/r Täter versuchte/n in der Zeit von Freitag, den 24.07.2020, 19.00 Uhr, bis zur Feststellung am Montag, den 27.07.2020, 06.44 Uhr, in ein Bäckereicafe in Vienenburg an der Goslarer Straße einzubrechen. Anhand der vorgefundenen Hebelspuren wurde festgestellt, dass der oder die Täter erfolglos versucht haben die Doppeleingangstür sowie die Nebeneingangstür des Geschäftes aufzuhebeln. Zurück blieb ein Schaden von ungefähr 1000,- Euro an der Nebeneingangstür.

