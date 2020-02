Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.02.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter zerkratzten Pkw.

Salzgitter, Lebenstedt, Hasenwinkel, 14.02.2020, 14:30 Uhr-15.02.2020, 06:00 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein geparkter Pkw Audi an verschiedenen Fahrzeugstellen zerkratzt. Es entstand ein Schaden von mindestens 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Drei Fahrzeuge wurden in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Salzgitter, Bad, Nord-Süd-Straße, 25.02.2020, 15:05 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 74-jähriger Fahrer eines Opel auf der Nord-Süd-Straße einen Audi überholt hatte. Beim Wiedereinordnen habe der Verursacher den Audi touchiert. Im weiteren Verlauf wurde der Audi gegen den rechts neben ihn stehenden Daimler gestoßen. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro.

