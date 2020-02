Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 26. Februar 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Einbrecher unterwegs

Montag, 24.02.2020, 12:30 Uhr, bis Dienstag, 25.02.2020, 12:30 Uhr

Zwischen Montagmittag und Dienstagmittag versuchten unbekannte Täter zunächst erfolglos die Tür zu einem Lagerraum des Vereinsheimes vom Kleingartenverein Okerkolonie, Königsberger Straße, Schladen, aufzuhebeln. Letztendlich gelang das Aufhebeln der Haupteingangstür. Aus dem Vereinsheim wurden mehrere Getränkekisten entwendet, wobei drei Kisten im Außenbereich zurückgelassen wurden. Der Schaden wird auf zirka 200 Euro geschätzt. Zwischen Sonntagmorgen und Montagmittag hatten bislang nicht ermittelte Täter bereits eine Geldcassette an einem Verkaufsstand für Kartoffeln an der Goslarschen Straße aufgehebelt und einen geringen Geldbetrag entwendet. Eine gleichgelagerte Tat ereignete sich Montagmittag, zwischen 13:00 Uhr und 14:30, an einem Verkaufsstand in der Beuchter Straße in Schladen. Hier liegt der Schaden bei zirka 50 Euro. Die Polizei Schladen erbittet Hinweise unter 05335 / 929660.

Wolfenbüttel: Autofahrer mit 1,32 Promille unterwegs

Mittwoch, 26.02.2020, gegen 01:00 Uhr

Die Polizei Wolfenbüttel kontrollierte am frühen Mittwochmorgen einen Autofahrer, der mit seinem Auto in der Kleinen Breite unterwegs war. Bei der Kontrolle des 26-jährigen Fahrers stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines und die Einleitung eines Strafverfahrens sowie die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folgen.

