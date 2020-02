POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.02.2020 für den Bereich Salzgitter.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.02.2020 für den Bereich Salzgitter.

Einladung interessierter Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bereich der Wirtschaft, von Vereinen und Verbänden.

Handlungsempfehlung für die Wirtschaft, für Vereine und Verbände.

Präventionsveranstaltung Cyberkriminalität.

Die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel in Zusammenarbeit mit dem Präventionsrat gegen Gewalt und Kriminalität in Salzgitter e.V. lädt interessierte Vertreter/Vertreterinnen der Wirtschaft, von Vereinen und Verbänden am 18. März 2020 ab 16:45 Uhr in die Kulturscheune in 38226 Salzgitter, Thiestraße 22, ein.

Ziel dieser Veranstaltung soll sein, Ihnen Gefahren aufzuzeigen, die im Zusammenhang mit dem Internet stehen. Unter dem Oberbegriff Cybercrime erhalten Sie wertvolle Hinweise und Tipps von Experten der Polizei und geben Ihnen Handlungsempfehlungen, die zum Schutz beitragen können.

Die Veranstaltung beginnt um 17:00 Uhr. Für eine Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Bitte melden Sie sich ausschließlich unter der Adresse https://zac-niedersachsen.de/anmeldung an.

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Hinweis: Die Einladung ist nicht an Privatpersonen gerichtet.

Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

