Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.02.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter brachen mehrere Spielautomaten auf.

Salzgitter, Bad, Kniestedter Straße, 23.02.2020, 10:00 Uhr-24.02.2020, 08:00 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich der oder die Täter einen widerrechtlichen Zugang in die Geschäftsräume einer Gaststätte verschafft hatten. In dem Gewerbebetrieb wurden mehrere Geldspielautomaten und andere Behältnisse gewaltsam geöffnet. Bei der Tat erbeuteten die Täter offensichtlich Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter 05341/8250.

Sachbeschädigung durch Graffiti an zwei Schulen.

Salzgitter, An der Windmühle, 22.02.2020, 22:00 Uhr-23.02.2020, 12:00 Uhr. Salzgitter, Saldersche Straße, 22.02.2020, 22:00 Uhr-23.02.2020, 12:00 Uhr. Unbekannte Täter hatten an den Außenwänden zweier Schulen mehrere Sachbeschädigungen in Form von Graffiti verursacht. Es entstand ein Schaden von mindestens 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Täter brachen in ein Wohnhaus ein.

Salzgitter, Hörnebleek, 23.02.2020, 13:00 Uhr-24.02.2020, 11:00 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass durch den oder die Täter ein Fenster zum Wohnhaus aufgebrochen wurde. Im weiteren Tatverlauf wurden zahlreiche Behältnisse durchsucht. Die Polizei ermittelt, welche Gegenstände entwendet wurden. Es entstand ein Schaden von ca. 400 Euro.

Fahrzeugführer beging mehrere Verkehrsstraftaten.

Salzgitter, Westfalenstraße, 24.02.2020, 15:40 Uhr. Die Polizei konnte den 41-jährigen Fahrer eines VW anhalten und kontrollieren. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das benutzte Fahrzeug nicht zugelassen war und mit Kennzeichen eines anderen Pkw versehen wurde. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines. Die Beamten bemerkten bei dem Fahrer Auffälligkeiten, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Durch einen Drogenvortest wurde dies bestätigt. Zur Verhinderung der Weiterfahrt stellten die Beamten die Kennzeichen des Fahrzeuges sicher. Dem Fahrer musste eine Blutprobe entnommen werden, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

