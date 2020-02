Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 25.02.2020

Peine (ots)

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Am Montag, zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Eichholz" einzudringen. Dies gelang den Tätern aus bislang ungeklärter Ursache nicht. Sie entfernten sich, ohne etwas zu entwenden, in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Einbrecher gelangten in Einfamilienhaus

Gemeinde Ilsede. In der Zeit von Samstag, 09:45 Uhr, bis Montag, 10:40 Uhr, gelangten unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Hostmannstraße. Sie durchsuchten offenbar diverse Räumlichkeiten nach Diebesgut. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Das Diebesgut und die Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilsede, Telefon 05172/410930, zu melden.

Einbruch in Wohnhaus

Gemeinde Ilsede. In der Zeit von Sonntag, 23:00 Uhr, bis Montag 08:30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Lafferder Busch" ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten vermutlich nach möglichem Diebesgut und entfernten sich anschließend unerkannt und ohne etwas zu entwenden. Der Hauseigentümer, welcher sich zur Tatzeit im Haus befand, bemerkte die Einbrecher offenbar nicht. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilsede, Telefon 05172/410930, zu melden.

