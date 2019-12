POL-OG: Dachstuhlbrand

Polizeipräsidium Offenburg

Im Laufe der Nacht kam es, gegen 00:45 Uhr, zu einem Dachstuhlbrand in der Haabergstraße in Bühlertal. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Wohnhauses bereits im Vollbrand. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren aus Bühertal, Bühl und Baden-Baden unter Kontrolle gebracht und letztendlich auch gelöscht werden. Eine Bewohnerin sowie ein Bewohner des Anwesens wurden vorsorglich durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen übernommen. Neben den Feuerwehren waren auch Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes sowie des Technischen Hilfswerks im Einsatz. Der Sachschaden wird derzeit auf circa 150000 Euro geschätzt.

