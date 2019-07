Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei- und Feuerwehraktionstag im Outdoor-Camp - Einladung für Pressevertreter

Rostock (ots)

(Bezug PM des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108531/4325929)

Fast eine Woche Ferienspaß liegt bereits hinter den 72 Jungen und Mädchen, die in diesem Jahr im Outdoor-Camp der Landespolizei M-V dabei sind. Morgen endet die erlebnisreiche Zeit für die 11- bis 13-Jährigen mit einem Polizei- und Feuerwehraktionstag auf dem Gelände der Feuerwehrschule. Interessierte Medienvertreter sind hierzu herzlich eingeladen.

Ort: Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz M-V, Strandstraße 12, 17213 Malchow Zeit: Dienstag/ 23.07.2019, 11:00 Uhr

Eine Akkreditierung ist nicht erforderlich. Als Ansprechparnter vor Ort steht neben allen Beteiligten auch der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Rostock, Peter Mainka, zu Verfügung.

Das Präventionsprojekt "Outdoor-Camp", das in diesem Jahr bereits zum 25. Mal stattfindet, richtet sich an Kinder, deren Eltern finanziell nicht in der Lage sind, eine Ferienfahrt oder die Mitgliedschaft in Sportvereinen zu ermöglichen. Auch Kinder, die Opfer von Straftaten geworden sind, wurden durch die Fachkräfte der örtlich zuständigen Jugendämter beziehungsweise Präventionssachbearbeiter der Kommunen ausgewählt. Der Aufenthalt für die Kinder aus meist sozial benachteiligten Familien ist kostenlos.

Betreut werden die Kinder von Polizeibeamten und Mitarbeitern der Landespolizei aus den unterschiedlichsten Bereichen, die mit viel Engagement und Freude den Jungen und Mädchen eine erlebnisreiche Zeit gestalten und gleichzeitig vertrauensvolle Ansprechpartner für die Ferienkinder sind.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell