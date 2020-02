Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgänger schlägt Autoscheibe ein - Zeugen gesucht

Am 18.02.2020, gegen 10:35 Uhr, fuhr ein 76-Jähriger mit seinem Auto auf der Kaiser-Wilhelm-Straße. Als an einer Kreuzung die Ampel rot war, hielt er hinter einem anderen Auto an. An dessen Fahrerscheibe unterhielt sich ein Fußgänger mit dem Fahrer des Autos. Als die Ampel grün wurde und das Auto vor ihm nicht losfuhr, hupte der 76-Jährige. Daraufhin kam der Fußgänger zu seinem Auto und schlug an die Seitenscheibe der Fahrertür des 76-Jährigen. Danach ging er zur Beifahrertür und schlug so heftig gegen die Seitenscheibe, dass diese vollständig zerbrach. Die 74-jährige Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, erlitt aufgrund der Scherben eine Schnittverletzung im Gesicht. Der unbekannte Fußgänger flüchtete in Richtung Rheingalerie. Der 76-Jährige nahm zwar noch die Verfolgung auf, verlor den Unbekannten jedoch aus den Augen. Er war klein und dünn und hatte schwarze Haare. Er trug graue Kleidung und hatte einen Rucksack.

Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wer Hinweise zu dem unbekannten Mann geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

