Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer

Alpen (ots)

Am Freitag, gegen 13:55 Uhr, kam es aufgrund eines zuvor passierten Verkehrsunfalls auf der B 58 hinter der Kreuzung Grünthal zu einem Rückstau in Richtung Alpen. Ein 35-jähriger Mann aus Voerde überholte mit seinem Motorrad die im Rückstau wartenden Fahrzeuge. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 35-jährigen Mannes aus Duisburg, der beabsichtigte sein Fahrzeug im Rückstau zu wenden und zurück in Richtung der Kreuzung Grünthal zu fahren. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und mittels Rettungswagen zu einem örtlichen Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im mittleren Bereich. Die Bundesstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme etwa 75 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die zwischen den zwei Unfallstellen stehenden Fahrzeuge wurden durch Polizeibeamte abgeleitet.

